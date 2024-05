Necmettin Uzun, ülkemizde yaşanan darbe girişimi, pandemi, deprem, küresel kriz gibi her türlü problemde elini taşın altına koyan, fedakarlık yapan esnafa sahip çıkılması ve korunması gerektiğinin altını çizerek, faiz artışının kaldırılmasını talep etti.

Başkan Uzun, “Esnaf; üreten, ülkeye katma değer kazandırandır. Esnaf zaten yüksek vergi yükünün yanı sıra maaş, kira, elektrik gibi masraflarla boğuşmaktadır. İş yerini ayakta tutmak, istihdam sağlamak için gayret ederken, can suyu olsun diye çekilen kredilerin faizinin artması üzücüdür” ifadesini kullandı.

Oda Başkanı Necmettin Uzun’un konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“ESNAFIN YÜKÜ DAHA DA AĞIRLAŞTIRIYOR”

“Hazine ve Maliye Bakanlığı destekleri Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerimiz aracılığıyla Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılmış olan kredilerin devam eden taksit ödemeleri maalesef kademeli olarak 10-15 puan aralığında artırılmıştır.

Artışla beraber Ekim 2022 ile Temmuz 2023 arasında yüzde 7,5 faizle alınan kredilerin faizi yüzde 17 olarak güncellenmiştir. Farklı dönemlerde 8,5 olan faiz oranları yüzde 18’e, 9,5 olan oranlar ise yüzde 21’lere yükseltilmiştir.

Kullandırılan krediler her ne kadar değişken faizli kredi olarak verilmiş olsa da bu uygulama, esnafın zaten hali hazırda zor bir ekonomik süreçten geçtiği dönemde yükünü daha da arttıracaktır.

“ESNAF, ÜLKEMİZ İÇİN HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI YAPTI”

Ülkenin ekonomik tedbirlere ihtiyacı olduğunu kabul ederken, bu tedbirlere esnaftan başlanmaması gerekir.

Ülkede darbe oldu, “esnaf sokağa çık” denildi, Sokağa önce esnaf çıktı. Pandemi oldu, esnafa “dükkanı kapat, sokağa çıkma” denildi, esnaf günlerce dükkanını açmadı, evde oturdu.

Deprem oldu, “esnaf sen merhametlisin elinde ne varsa ver” denildi, “Helalı hoş olsun, canımız feda” deyip elindeki evindekini verdi esnaf.

Ekonomik kriz var, KDV, enerji, kira, ham madde, sarf malzeme fiyatlarına zam üstüne zam geldi.

Küresel kriz denildi, esnaf vatandaşa yastık oldu, yumuşattı ortamı.

Şimdi de; “tasarruf tedbirleri almamız lazım, önce senden başlayalım” denildi.

“ESNAF EKONOMİNİN BELKEMİĞİDİR,

KIRMAYIN, YIKMAYIN, DESTEKLEYİN”

Esnaf; üreten, ülkeye katma değer kazandırandır. Esnaf zaten yüksek vergi yükünün yanı sıra maaş, kira, elektrik gibi masraflarla boğuşmaktadır. İş yerini ayakta tutmak, istihdam sağlamak için gayret ederken, can suyu olsun diye çekilen kredilerin faizinin artması üzücüdür. Bu faiz artışı esnafın yükünü artıracaktır. Esnaf Kefalet kredileri, esnafın ihtiyaç duyduğu finansmanı karşılamak için devlet tarafından sağlanan kredilerdir. Krediyi ödemekte zorlanan esnafımıza bir de faiz yükü yüklenmesi yıkıcı olmuştur. Yetkililerin bu konuyu yeniden değerlendirme yapmaları elzemdir.

Ülkemizin ekonomisinin temel taşı olan ve ağır ekonomik şartlar altında var olma mücadelesi veren esnaf ve sanatkarların kullanmış oldukları kredilere, yapılan bu faiz artışlarının ise bugüne kadar hiç bir zaman geriye dönük alınan kredilerde faiz artışı olmadığını vurgulayarak, kaldırılmasını yetkililerden önemle talep ediyoruz.”