Milletvekilliği seçimlerinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 28. döneminde görev alacak isimler Genel Kurul'da yemin ederek görevine başlarken, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay ise cezaevinden tahliye edilmedi ve görevine başlayamayan tek milletvekili oldu.

Konuya ilişkin olarak TİP tarafından Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi Çorum’da da bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasında, “Artık bu hukuksuzluğa bir son verin! Yetkinizi aldığınız yasaları uygulayın! Can Atalay'ın seçilmiş bir milletvekili olarak yasama faaliyetlerine katılmasının önündeki engellerin kaldırılmasını, T.C. Anayasası ve Avrupa İnşan Hakları Sözleşmesi ile koruma altında olan seçme ve seçilme hakkının derhal yerine getirilmesini bekliyoruz” denildi.

“YETKİNİZİ ALDIĞINIZ YASALARI UYGULAYIN!”

TİP'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Anlamı apaçık olan Anayasa hükmü ortadayken, buradan başta Yargıtay savcıları olmak üzere yetkililere soruyoruz:

Seçilmesinin üstünden 3 hafta geçmesine rağmen Can Atalay neden hala serbest bırakılmadı?

Can Atalay neden Meclis'te yemin edip görevine başlayamadı?

Can Atalay ne zaman Hatay'a ulaşıp enkaza çevrilmiş olan şehrin imarı için yurttaşla beraber çalışmalarına başlayabilecek?

Can Atalay'ın, Hatay'ı ve tüm ülkeyi enkaz altında bırakanların suçlarını yüzlerine vurmasından mı korkuyorsunuz?

Milli iradenin yerine gelmesini engellemenin, yani milletin seçtiği vekil sanki seçilmemiş gibi davranmanın, bir suç olduğunu bilmiyor musunuz?

Bu sorularımızla, Anayasal kurumları Anayasa’ya uymaya bir kez daha davet ediyoruz. Artık bu hukuksuzluğa bir son verin! Yetkinizi aldığınız yasaları uygulayın!

Can Atalay’ın seçilmiş bir milletvekili olarak yasama faaliyetlerine katılmasının önündeki engellerin kaldırılmasını, T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile koruma altında olan seçme ve seçilme hakkının derhal yerine getirilmesini bekliyoruz.”

“CAN ATALAY’A ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ!”

Saray’dan talimat beklediğiniz her gün, Anayasa’yı çiğnemeye devam ettiğiniz bir gün olarak kaydediliyor halkın defterine. Bunu unutmayın çünkü biz sizin kanun dışı, keyfi uygulamalarınızı asla unutmayacağız. Başta Mücella Yapıcı, Can Atalay ve Tayfun Kahraman olmak üzere haksız, hukuksuz bir şekilde tutuklanarak özgürlüğü elinden alınan tüm arkadaşlarımız için mücadeleye devam edecek, adaleti mutlaka bu topraklara getireceğiz.”

TİP’in basın açıklamasına CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Ümit Er, Emek Partisi İl Başkanı Cafer Gökmen, HDP İl Başkanı Şeref Karataş da destek verdi.