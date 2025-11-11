Köy halkı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ulu Önder için saygı duruşunda bulunarak minnetini ifade etti. Sabah saatlerinde köy meydanında bulunan Atatürk büstü önünde bir araya gelen vatandaşlar, 09.05’te çalan sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ardından hep birlikte İstiklâl Marşı okundu.

Törene, Çampınar Köyü Muhtarı Sezai Narin ve köy sakinleri katıldı. Program kapsamında muhtarlık çelengi Atatürk anıtına sunuldu.

Köy halkı, Atatürk’ün hatırasına duydukları saygıyı ve bağlılığı dile getirerek, her yıl 10 Kasım’da aynı noktada toplanıp bu geleneği sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Duygu dolu anların yaşandığı törende, vatandaşlar Cumhuriyet’in kurucusuna olan sevgi ve minnetlerini bir kez daha ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi