Geçtiğimiz ay 5 yeni otobüsü hizmete alan belediye, bu kez 30 yeni halk otobüsünü daha şehre kazandırmaya hazırlanıyor. Yeni araçlarla birlikte ulaşımda konfor ve kapasitenin artırılması hedefleniyor.

Belediye yetkilileri, artan nüfus ve yoğunlaşan ulaşım talebine karşılık, vatandaşların daha hızlı ve konforlu seyahat edebilmesi için araç filosunun sürekli yenilendiğini belirtti.

30 yeni otobüs alımına ilişkin ihale 1 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde yapılacak. İhale kapsamında 25 adet 12 metrelik, 4 adet 8,5 metrelik ve 1 adet 18 metrelik otobüsün alımı planlanıyor.

Çorum Belediyesi, ihaleyi kazanan firmanın sözleşmeyi imzalamasının ardından 10 gün içinde tüm araçları teslim etmesini şart koştu. Bu adımın, yeni yıl öncesi toplu taşıma kapasitesinin hızla artırılmasına katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Belediye yetkilileri, “Vatandaşlarımızın konforlu, güvenli ve ekonomik bir şekilde ulaşım hizmetinden yararlanması için filomuzu sürekli güçlendiriyoruz” açıklamasında bulundu. Yeni otobüslerin devreye girmesiyle birlikte şehir içi ulaşımda yoğun saatlerde yaşanan bekleme sürelerinin de azalması bekleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi