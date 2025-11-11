BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, beraberinde Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, Osmancık İlçe Başkanı Mahmut Özhan Arslan, Dodurga İlçe Başkanı Süleyman Başar, İl Genel Meclis Üyesi Sadettin Akgül, İl Disiplin Kurulu Üyesi Sadık Eker, İl ve İlçe yöneticileri ile birlikte Osmancık İlçesi Kumbaba Köyünde birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini yaşadı. Solmaz ve beraberindekiler, Kumbaba Köyü’nde şükür kurbanına katılarak hem vatandaşlarla birlikte muhabbet etti, lokma paylaştı, hem de sorun ve taleplerini, önerilerini dinledi.

Solmaz, “Kumbaba’da halkımızla birlikte aynı sofrada buluşarak gönül bağlarımızı güçlendirmenin huzurunu yaşadık. Kumbaba Köyü Muhtarımız Satılmış Güven’e ve köy halkına misafirperverlikleri için teşekkür ederiz. Kurbanlarının hak katında kabulünü diliyorum” dedi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR