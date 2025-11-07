Kocaeli Valiliği, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında ildeki camilerde mevlid okutulması kararı aldı. Din görevlilerinden il merkezindeki tüm camilerde ve 12 ilçenin merkez camilerinde mevlid programı yapılması istendi. Valiliğin kararı Çorumlu Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız’ı rahatsız etti.

Yıldız, “Dinimiz, din görevlileri ve camiler politik istismar alanı değildir” başlıklı açıklama yaptı. Yıldız, bugüne kadar uygulanmayan böyle bir programa neden ihtiyaç duyulduğunun din görevlileri ve sendikaları tarafından anlaşılamadığını savunurken, valiliğin Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bilgisi dışında böyle bir karar almasının “manidar” olduğunu ileri sürdü.

Laiklik ve Kemaliz’e yönelik değerlendirmeleri dikkat çeken Yıldız tepki çeken şu görüşleri dile getirdi:

“Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yetkisindeki bir konuda başkanlık neden baypas edilmiştir? Bu kararın alınmasında her 10 Kasım’da, her resmi bayramda camilerde erketeye yatan ve ‘Neden Atatürk’le ilgili hutbe verilmedi?’ diye laik atak geçiren birtakım laikçi bağnazları gönülleme gayreti etkili olmuş mudur? Mülki amirlerin din adamlarını kendi ideolojik yaklaşımlarına göre talimatlandırma yetkileri var mıdır? ️Bu kararın neden ve kim tarafından alındığı, hangi hikmete mebni olduğu karar alıcı makam tarafından kamuoyuna açıklanmalıdır. ️Açıkça ifade ediyoruz ki, yüce dinimiz İslam, din görevlilerimiz ve camilerimiz; bürokratların, siyasilerin, birtakım ideolojik çevrelerin keyfine göre üzerinde tepineceği politik bir istismar alanı değildir. ️Eski Türkiye’de bugün utançla hatırladığımız ‘Bakalım ne kadar laiksiniz?’ tarzındaki uygulamaları hatırlatan bu yaklaşım endişe vericidir ve bugünün Türkiye’sine asla yakışmamaktadır. ️Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; ne camiler laiklik ve Kemalizm testi mekanlarıdır ne de din görevlileri laikçi bağnazların emir eridir. Din adamları işlerini ilgili mevzuat ve İslam dininin kuralları doğrultusunda yerine getirmekle mükelleftir... ️Ben yaptım oldu mantığını, her önüne gelenin din görevlilerini keyfi ve mevzuata aykırı şekilde talimatlandırmasını kabul etmemiz mümkün değildir.”

‘ATATÜRK’Ü ANMAK YALNIZCA TÖREN DEĞİL, BU MİLLETİN TARİHİNE VEFA GÖSTERMEKTİR’

Uzman Diyanet-Sen ise Kocaeli Valiliği’nin 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında camilerde Mevlid-i Şerif okutulması kararına destek açıklaması yaptı. Açıklamada, toplumsal birlik açısından önemli olduğunu belirtilerek, “Valiliğin aldığı kararın, Diyanet teşkilatımızı yok saymak değil; bilakis onun öncülüğünde yürütülen maneviyat hizmetlerine destek anlamı taşıdığı kanaatindeyiz. Atatürk’ü anmak, sadece bir tören değil; bu milletin tarihine, bağımsızlığına ve fedakâr ecdadına vefa göstermektir. Mevlid-i Şerif’le anmak ise Türk milletinin manevi kimliğine yakışan bir yaklaşımdır” denildi.

Açıklamada, “Milletin değerleriyle uğraşmayı, camiler ve din görevlileri üzerinden kavga üretmeyi artık bir kenara bırakmalıyız. Bu ülkenin gerçek gündemi, toplu sözleşme masasında din görevlilerinin alamadığı haklar, eksik kalan zamlar ve iyileştirme talepleridir. Milletin ortak değerleri üzerinden tartışma açmak yerine, emekçinin alın terini, din görevlilerinin geçim derdini konuşmak hem daha vicdanidir hem de ülkemizin geleceğine daha çok katkı sağlar. Uzman Diyanet-Sen olarak; dini değerlerin, milli birlik duygusunun ve ortak tarih bilincinin her alanda yaşatılmasını destekliyor, tüm din görevlilerimizin bu anlayışla hareket etmesini önemsiyoruz” ifadelerine de yer verildi.