Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, kente örnek üretim faaliyetleri yürüten çiftçi Ferit Özşahin’e ait kanola tarlasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyarette, tarla hazırlığı, Çorum’da üretim planlamasında yer alan kanola üretim teknikleri ve verimliliği artırmaya yönelik uygulamalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

İl Müdürü Hasan Taş, program kapsamında bölgede faaliyet gösteren küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiricileriyle de bir araya gelerek üreticilerin taleplerini dinledi. Görüşmelerde, sürdürülebilir hayvancılık ve yem bitkileri üretimi konularında istişareler yapıldı.

Ziyaretin devamında, ikinci ürün silajlık mısır hasadı da yerinde incelendi.

İl Müdürü Taş, üreticilere bereketli bir sezon dileyerek, “Üreticimizin emeği, ülkemizin geleceğidir. Her zaman sahadayız, üreticimizin yanındayız.” ifadelerini kullandı.

