Mahallelerin sorun ve ihtiyaçlarını saptamak amacıyla geçtiğimiz günlerde başlattığı muhtarlık ziyaretlerini sürdüren Saadet İl Başkanı Sarı, bu kapsamda Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray, Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar, Akkent Mahallesi Muhtarı Necip Güler ve Kunduzhan Mahallesi Muhtarı Kadir Akçal’a konuk oldu.

Saadet Partisi İl Yönetim Kurulu Üyeleri Gazi Aşgın, Mehmet Yıldız, Mustafa Kılıçlı, Orhan Sakınmaz, Osman Gökgöz ve Recep Serbes’in yanı sıra Samsun Millî Görüş teşkilatından Mustafa Uluışık’ın da katıldıkları ziyaretlerde, Başkan Şuayb Sarı, misafirperverliklerinden ötürü mahalle muhtarlarına teşekkür etti.

YARDIMA MUHTAÇ AİLE SAYISINDA MÜTHİŞ ARTIŞ!

Bu ziyaretlerde edindiği izlenimleri aktaran Başkan Sarı, mahalle muhtarlıklarında biriken trafik cezası ve icra bildirimlerinin her geçen gün çığ gibi büyüdüğüne dikkat çekerek, “Vergi ve cezalardan elde edeceği gelirlerle hazineye kaynak oluşturmaya çalışan AKP iktidarı, halkımızı gittikçe derin bir yoksulluk ve çaresizliğin pençesine mahkûm ediyor. Şimdiye kadar ziyaret ettiğimiz tüm muhtarlıklarda özellikle trafik cezası ve icra tebligatları, önceki yıllara göre son derece artmış görünüyor. Buna bağlı olarak, yardıma muhtaç ailelerin sayısında da inanılmaz bir artış yaşanıyor. Bütün bunlar, aziz milletimiz ve memleketimiz adına oldukça endişe ve üzüntü veriyor.” diye konuştu.

AKKENT’İN SORUNLARI, SAYMAKLA BİTMİYOR!

İl Başkanı Şuayb Sarı, Akkent Mahallesi’nin sorunlarına da ayrı bir paragraf açarak, “Bu mahallemizde TOKİ projesinden kaynaklı sokak aydınlatmalarının yetersizliği, atletizm pistinin iki yıldır atıl durumda kalması ve başıboş sokak hayvanlarının bölge sakinlerine yaşattığı huzursuzluk öne çıkıyor. Üstelik apartman dairelerine kadar yol bulan yılanların varlığı, Akkent mahallemizin yaşadığı problemlerin ne denli ciddi olduğunu gözler önüne seriyor. Saadet Partisi olarak, tüm bu sorunların çözümü noktasında ilgili kurumları ve yetkililerimizi göreve davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

