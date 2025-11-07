Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kadın Kolları Teşkilatına yönelik kanser farkındalığı eğitimi düzenlendi. Eğitim kapsamında katılımcılara kanserin erken tanısının önemi anlatılırken, talep eden kadınlara kanser taramaları da ücretsiz olarak yapıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ücretsiz tarama programları sayesinde, kanser vakalarının erken evrede tespit edilerek tedavi başarısının artırıldığı belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, toplumun tüm kesimlerinin düzenli olarak kanser taramalarını yaptırması gerektiğine dikkat çekti.

Ücretsiz kanser taramaları şu şekilde uygulanıyor:

“Meme kanseri taraması: 40–69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir mamografi çekimi.

Rahim ağzı (serviks) kanseri taraması: 30–65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir HPV testi.

Kalın bağırsak (kolorektal) kanseri taraması: 50–70 yaş arası kadın ve erkeklere 2 yılda bir gaitada gizli kan testi.”

Yetkililer, bu taramaların Aile Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde ücretsiz olarak yapıldığını vurgulayarak, “Sağlıklı bir gelecek için düzenli taramalarınızı ihmal etmeyin” çağrısında bulundu.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ