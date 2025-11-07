Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personelinin katılımı ile Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) personeline yönelik olarak, yeni destekleme modelleri ve hayvancılık desteklemelerinde yapılan değişiklikler hakkında bilgilendirme ve eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan güncel destekleme kriterleri, yeni destekleme yöntemleri, başvuru süreçlerine getirilen yenilikler, saha uygulamalarında dikkat edilmesi gereken hususlar ve birlik personelinin yetiştiricilere sahada vereceği teknik danışmanlık hizmetlerinin güncel mevzuata uygun şekilde yürütülmesi konuları detaylı olarak ele alındı.

Eğitim toplantısında ayrıca, üretici odaklı yaklaşımın güçlendirilmesi, uygulamada doğruluk, şeffaflık ve güncellik ilkeleri doğrultusunda personelin sahada daha etkin ve verimli hizmet sunabilmesi yönünde değerlendirmelerde bulunuldu.

Çorum DSYB Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Kaya, toplantının birlik personelinin bilgi düzeyini artırarak üreticilere sunulan hizmetin kalitesini yükseltmeyi amaçladığını belirterek, “Birliğimizin temel hedefi, üreticilerimizin her zaman yanında olmak ve doğru bilgiyle sahada destek sağlamaktır.” dedi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ