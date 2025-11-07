İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından, Ölçme Değerlendirme Merkezi koordinasyonunda düzenlenen “Temel Okuryazarlık Becerileri Çalıştayı” Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde başladı.

Çalıştayın açılışına, İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, müdür yardımcıları, şube müdürleri, ölçme değerlendirme uzmanları, okul müdürleri ve çok sayıda öğretmen katıldı. Ayrıca dört farklı üniversiteden gelen 12 akademisyen de çalıştayda bilgi ve deneyimlerini paylaştı.



Programın açılış konuşmasını yapan İl Millî Eğitim Müdürü Çağlar, okuryazarlığın tüm eğitim süreçlerinin temeli olduğunu vurgulayarak, “Temel okuryazarlık becerileri güçlü bireyler, hem akademik başarıda hem de toplumsal gelişmede öncü rol oynar. Bu çalıştay, ilimizde okuma, yazma ve anlama becerilerinin geliştirilmesi için önemli bir adım olacak” dedi.

Çalıştayda, öğrencilerin temel okuryazarlık düzeylerinin geliştirilmesi, ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin güçlendirilmesi, öğretim stratejilerinin yenilenmesi ve iyi örneklerin paylaşılması konuları ele alınıyor. Katılımcılar, grup çalışmaları ve atölye oturumlarıyla farklı yaş gruplarına yönelik uygulamaları değerlendiriyor.

Eğitimciler, bu tür akademik buluşmaların öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sunduğunu belirterek, çalıştayın çıktılarının sınıf içi uygulamalara olumlu yansıyacağı görüşünde birleşti.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe ve sınıf öğretmenleri ile okul yöneticilerini alanında uzman akademisyenlerle buluşturacak çalıştayda, okuma becerileri ile fen ve matematik okuryazarlığını geliştirmeye yönelik yeni stratejilerin masaya yatırılacağını ve sonuç raporunun ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını da bildirdi.