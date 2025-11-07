Kaza, Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan Adil Candemir Parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ö. yönetimindeki otomobil ile B.S.Ç. idaresindeki motosiklet cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yere savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü B.S.Ç., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlattı.

Muhabir: İHA AJANS