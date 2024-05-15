Kale Mahallesi Zafer 8. Sokak’ta bulunan Ada Apartmanı’nda S.Y. isimli vatandaşa ait dairede çamaşır makinasının alev almasından dolayı yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Herhangi bir yaralanma veya can kaybının olmadığı yangın sonucu ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Kale Mahallesi Muhtarı Dudu Sir, yangının ardından aileyi ziyaret ederek hem olay yerinde inceleme yaptı, hem de mağduriyetin giderilmesi noktasında gereken çalışmaların yapılacağını bildirdi.

Aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Muhtar Sir, kalacak yer ayarlanması ve diğer ihtiyaçların karşılanması için kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunacağını açıkladı.

Editör: Haber Merkezi