Ankara Çalyayla Köyü Derneği olağan kongresinde ilk toplantıda çoğunluk sağlanarak, derneğin yeni başkan ve yönetimi belirlendi. Eski Başkan Cavit Özağaç'ın aday olmadığı seçimlerde derneğin başkanlığına Oktay Bal getirildi.

Çorum Merkez Çalyayla Köyü'nün Ankara'da bulunan Çalyayla Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin olağan kongresi geçtiğimiz günlerde Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu'nun Meşhuriyet Caddesi'ndeki binasında gerçekleştirildi.

Yaklaşık 10 yıldır Çalyayla Ankara Dernek Başkanlığı’nı yürüten Cavit Özağaç'ın aday olmadığı kongrede Oktay Bal başkanlığa getirilirken yönetimde Cafer Güler, Hasan Şeker, Ali Yıldırım, Sultan Bal, Zeynel Bal ve Cansu Maden yer aldı.

Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu Meclis Başkanı Dr. Atilla Ilıman'ın da katıldığı kongrede Divan Başkanlığını Sungurlu Beyyurdu Köyü Dernek Başkanı Müslim Cingöz yaptı.

Editör: Haber Merkezi