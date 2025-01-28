Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü’nde görevli Faruk - Fatma Akkaya çiftinin biricik kızları Kredi Yurtlar Kurumu’nda güvenlik görevlisi olarak çalışan Filiz Akkaya ile İl Özel İdaresi’nden emekli Memduh -Leyla Karacaoğlu çiftinin oğulları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Ali Karacaoğlu sözlendi.

Genç çiftin evlilik yolunda ilk adımı atarak söz yüzüklerinin takıldığı tören geçtiğimiz günlerde Plato Event Eğlence mekanında seçkin davetlilerin katılımı ile yapıldı.

Genç çiftin evliliğe ilk adımı attığı törene katılanlar Akkaya ve Karacaoğlu ailelerini kutlayarak ömür boyu mutluluk temennilerini ilettiler.

Editör: Haber Merkezi