Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) Yüce Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olan Miraç Kandili’ni idrak etme niyetiyle vatandaşlara süt ikram edildi.

Çorum’da faaliyetlerini sürdüren Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği her kandilde olduğu gibi Miraç Kandili gecesinde de geleneği bozmayarak vatandaşlara süt ikram etti.

Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve birlik yöneticileri Miraç Kandili’ni camilerde ibadetle geçiren vatandaşlara namaz sonrasında cami çıkışı süt ikramında bulundu.

Birlik Başkanı Kaya bu mübarek gecede beraberliğe dikkat çekerek, dünya üzerindeki mazlumlar ve barış için dua etti.

Editör: Haber Merkezi