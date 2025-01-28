Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Çorum Şubesi’nin 6. Olağan Genel Kurulu ve Gala Yemeği 31 Ocak 2025 Cuma günü gerçekleştirilecek. Samsun Yolu Altınkaya Arena'da gerçekleştirilecek program saat 17.30'da başlayacak.

MÜSİAD Başkanı Hüseyin Öztürk'ün yeniden aday olmayacağı öğrenilen genel kurulda, yönetim kurulu üyesi işadamı Ömer Battal'ın yeni şube başkan adayı olacağı öğrenildi. Gala yemeği ve kongrede MÜSİAD Çorum Şubesi’ni yeni yönetimi belirlenecek.

MÜSİAD Başkanı Hüseyin Öztürk'ün yeniden aday olmayacağı öğrenildi.