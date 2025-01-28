Konaklı köyünde yaşayan 90 yaşındaki Asiye B.'nin darp edildiği ihbarı üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen Jandarma ekiplerince yapılan incelemede darp ihbarının asılsız olduğu anlaşıldı.

Aynı köyde yaşayan oğlunun ilgilenmediği ve sağlık durumunun bozuk olduğu belirlenen yaşlı kadın ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi tamamlanan kadın, taburcu işlemlerinin ardından kentteki bir huzurevine yerleştirildi.