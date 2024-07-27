Çalyayla Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kösedağ Keşkek Şenliği’nin 10.’su bu yıl yarın (28 Temmuz 2024 Pazar günü) gerçekleştirilecek. Şenlikte Eda Doğanay, Nazlı Kalender ve Ercan Aygün gibi sevilen sanatçılar sahne alacak.

Gazeteci Servet Seyfettin Mete’nin sunuculuğu üstlendiği şenlikte, paraşüt uçuş gösterisi, uçurtma gösterisi, ödüllü çocuk oyunları, yetişkin oyunları gibi geleneksel orta oyunları gerçekleştirilecek. Şenlikte, her sene seçilen geleneksel köy ağalığı seçimi ve hediye çekilişinin ardından misafirlere keşkek ikram edilecek.

Dernek ve sponsorların katkılarıyla düzenlenen şenliğe tüm Çorum halkı davet edildi.

Muhabir: Cangül ÇORLU