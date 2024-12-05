Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Sungurlu'ya giden Vali Çalgan’ı Kaymakamlık önünde ilçe protokolü karşıladı. İlk olarak Kaymakam Mutlu Köksal'ı makamında ziyaret eden Vali Çalgan, Sungurlu’nun, zengin tarihi ve kültürü, verimli-geniş tarım toprakları ve her geçen gün büyüyen sanayisi ile Çorum’un göz kamaştıran ilçelerinden olduğunu belirtti.

Kaymakam Mutlu Köksal'dan başta emniyet ve asayiş olayları olmak üzere ilçede yürütülen çalışmalar hakkında brifing alan Vali Çalgan, bu ziyarette ilçe meselelerini masaya yatırarak istişarelerde bulunacaklarını ifade ederek, ziyaretin hayırlara vesile olması temennisinde bulunup, tüm Sungurlulu hemşehrilerine selam, sevgi ve saygılarını iletti.

Vali Ali Çalgan, daha sonra Adalet Sarayını ziyaret ederek Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ulaş Ozan Karakaya ile bir süre görüştü.

Hayırsever iş insanları Salih Zeki ve Levent Öztekin kardeşler tarafından ilçe merkezinde yaptırılmakta olan 8 derslikli anaokulu inşaatında incelemelerde bulunan Vali Ali Çalgan, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere'ye iade-i ziyarette bulunan Vali Çalgan, ziyarette gösterilen ev sahipliğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Dere, ziyaret sonunda Vali Çalgan'a hediye takdim etti.

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinde bulunan SUN-KA Kâğıt Fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali Ali Çalgan, Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Öztekin ve Başkan Yardımcısı Levent Öztekin'den tesis hakkında bilgi aldı.

Editör: HABER MERKEZİ