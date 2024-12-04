Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve MHP Çorum İl Genel Meclisi Üyeleri ile birlikte İl Genel Meclisi Aralık ayı Olağan Meclis toplantısına katıldı.

Başkan Muhsin Dere “Alınan kararın Sungurlu'muz nezdinde, Çorum'umuza hayırlar getirmesini diliyor, bu süreçte desteklerini esirgemeyen MHP Genel Sekreter Yardımcımız ve Çorum Milletvekilimiz Sn. Vahit Kayrıcı başta olmak üzere AK Parti ve CHP Çorum Milletvekillerine, İl Genel Meclisi Gruplarına, İl Başkanımız Sn. Mehmet İhsan Çıplak'a, İl Genel Meclisi Başkanı Sn. Muhammet Fatih Temur'a, her zaman yanımızda olan MHP İl ve İlçe Teşkilatlarımıza ve bugün bizlere destek veren Sungurlu AK Parti İlçe Teşkilatına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ