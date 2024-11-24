Geleceğimizin mimarları olarak nitelendirdiği öğretmenlere minnet ve şükranlarını ileten Vali Çalgan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği ve Millet Mekteplerinin açıldığı bu anlamlı günde, yarınlarımızın teminatı olan öğrencilerimizi kararlılıkla geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum” görüşüne yer verdi.

Öğretmenlerin eğitim-öğretim sisteminin temel yapı taşı, istikbalimizin mimarı olduğunu hatırlatan Vali Çalgan, “Öğretmenlerimiz, uzun bir süreçte edindikleri bilgi ve becerileri canlı tutarak sonraki nesillere aktarmada tarihi rol üstlenirler. Öğretmenlik, toplumun nesnel ihtiyaçlarının yanı sıra, maneviyatını inşa ve ihya etmeleri sebebiyle medeniyetimizde önemli bir yere sahip olmuş, milletimiz nezdinde kutsal bir meslek addedilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.” veciz sözü Cumhuriyetimizi ilelebet bağımsız yaşatmak için eğitime vermemiz gereken önemi ifade etmektedir” dedi.

“Çağımız bilgi çağıdır, bilginin oluştuğu ve mayalandığı yerler ise eğitim kurumlarıdır” diyen Vali Çalgan, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Bilginin aktarıcıları değerli öğretmenlerimizdir. Ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkması hedefi için, öğretmenlerimizce özgür düşünebilen, milli ve manevi değerlere sahip, bilgili nesiller yetiştirilmesi zaruridir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Başöğretmen Atatürk olmak üzere, bu kutsal görevi yerine getirirken şehit edilen hemşehrimiz Şenay Aybüke Yalçın ve tüm şehit öğretmenlerimizi, saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Emekli olan öğretmenlerimize sağlıklı ve huzurlu bir yaşam temenni ediyor, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefimize milletçe ulaşma yolunda büyük emek sarf eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum”

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ