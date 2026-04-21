Sempozyumun gala programına Vali Ali Çalgan da katıldı. Vali Çalgan, gala yemeğinde yurt içinden ve yurt dışından ilimize gelen değerli bilim insanları ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Hüseyin Gazi’nin Anadolu’nun manevi inşasında öne çıkan bir şahsiyet olduğunu vurgulayan Vali Çalgan, bizim gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Mevlana'nın, Hüseyin Gazi'nin öğretilerini klavuz edinmesi gerektiğini ifade etti.

Bu uluslararası organizasyonun, ilim ve irfan temelli kültürel mirasımızın yaşatılmasına katkı sunacağına, toplumumuzda kardeşlik ve dayanışma ruhunu güçlendireceğine inandığı belirten Vali Çalgan, katılımları ve emekleri için akademisyenlere ve misafirlere ayrı ayrı teşekkür ederek, sempozyumun hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

