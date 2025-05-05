Çorum Valisi Ali Çalgan, Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. 9. sınıf öğrencileriyle samimi bir sohbet gerçekleştiren Vali Çalgan, hayatta başarılı olmanın anahtarının istek ve disiplin olduğunu vurguladı.

“Kavramlardan Uygulamaya Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” programı kapsamında Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret eden Vali Çalgan, burada Türk Dili ve Edebiyatı dersine katılan 9/B sınıfı öğrencileriyle buluştu.

Öğrencilerle derslerde işlenen konular üzerine bir süre sohbet eden Vali Çalgan, zamanın değerine vurgu yaparak, “Kendinizi hayata en iyi şekilde hazırlamalısınız. Zamanınızı en güzel şekilde değerlendirin” dedi.

Vali Çalgan, ders çalışmanın sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda bir tutkuya dönüşebileceğini belirterek, “Derslerinizi hayatta en çok sevdiğiniz işi yapar gibi yapın. Bir şeyi gerçekten çok isterseniz ve onun için emek verirseniz, mutlaka başarılı olursunuz” ifadelerini kullandı.