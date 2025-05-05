Çorum’da düzenlenen “Kavramlardan Uygulamaya Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” semineri, eğitimcilerin yoğun ilgisiyle başladı. İki gün sürecek seminerde, modelin temel yaklaşımları ve sınıf içi uygulamaları ele alındı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde düzenlenen “Kavramlardan Uygulamaya Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli – Yönetici ve Öğretmen Tecrübe Paylaşımı” semineri açılış programı, Çorum Valisi Ali Çalgan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Seminerde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin öğrenci profili, erdem-değer-eylem çerçevesi ve beceriler odaklı temel yaklaşımı detaylı şekilde ele alındı. Modelin, millî ve manevî değerlerle şekillenen yapısına ve toplumsal gelişime katkı sağlayan yönlerine dikkat çekildi.

Açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; köklü bir medeniyetin eğitim anlayışını çağın gereklilikleriyle yeniden buluşturan, yerli ve milli bir duruşla inşa edilen kapsamlı bir eğitim vizyonudur” diyerek, modelin bireysel gelişimi esas alan, sorgulayıcı ve dönüştürücü bireyler yetiştirmeyi amaçladığını vurguladı.

Program koordinatörlüğünü üstlenen 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Özer ise yaptığı sunumda, modelin özgün ve disiplinlerarası yaklaşımını anlattı. Prof. Dr. Özer, “Bu model, öğrencilerin geçmişten geleceğe uzanan süreçte millî kimliklerini ve toplumsal değerlerini öğrenmelerini, kendilerini tanıyıp geliştirmelerini hedeflemektedir” diye konuştu.

Eğitim camiasından yoğun katılımın olduğu etkinliğe, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, akademisyenler, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ