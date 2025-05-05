Çorum’da uzun yıllardır Saadet Partisi İl Başkanlığı görevini yürüten Faruk Cıdık, Saadet Partisi Genel Merkezi tarafından Çorum İl Müfettişi olarak atandı.

Faruk Cıdık 6 Nisan 2025 tarihinde yaptığı açıklama ile görevini bırakmış ve yerine ise Şuayip Sarı getirilmişti. Cıdık şimdi de SP Genel Başkanı Mahmut Arıkan tarafından Çorum İl Müfettişi olarak görevlendirildi.

Öte yandan Saadet Partisi'nin İl Kongresi de 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 19.30’da Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda Genel Başkan Arıkan’ın da katılımı ile gerçekleştirilecek. Şuayip Sarı'nın seçimde tek aday olması bekleniyor.

Editör: Haber Merkezi