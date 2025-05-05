İl Genel Meclisi’nin Mayıs ayı oturumunda bir konuşma yapan Uysal, Nisan ayında yaşanan zirai don felaketini gündeme taşıdı.

Nisan ayının çiftçiler için ciddi anlamda zor geçtiğini kaydeden Uysal, “Ani ve şiddetli olan bu zirai don olayları, bölgedeki çiftçilerimizin bu yıl ve diğer yıllarda emeklerinin ve yatırımlarının karşılığını alamamalarına neden olacaktır. Bu doğal afet, özellikle kiraz, ceviz, üzüm, şeker pancarı, arpa gibi temel tarım ürünlerini ciddi şekilde vurmuş, hem ürün kaybına hem de ekonomik anlamda büyük zararlara yol açmıştır. Ayrıca, ağaçların çiçeklerinin donması nedeniyle bal üreticileri de önemli ölçüde zarar görmüş, arıların yaşam döngüsü ve üretim kapasitesi olumsuz etkilenmiştir.

Sayın meclis üyeleri bu tür olaylarda devletimizin çiftçilere ve üreticilere destek vermesi zaruridir. Bu desteğin başında da devlet destekli TARSİM sigortaları gelmektedir” dedi.

TARSİM’in (Tarım Sigortaları Havuzu), çiftçilerin doğal afetlere karşı finansal güvence altına alınması amacıyla kurulmuş önemli bir kurum olduğunu belirten Uysal, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Bölgedeki birçok çiftçimizin bu sigortaya sahip olmaması veya sigorta poliçelerinin kapsamının yetersiz olması nedeniyle yaşanan zararların karşılanmasını zor hale getirmektedir.

Bu yaşanan olağanüstü zirai don olayında devletimizin TARSİM yaptıran ve yaptırmayan bütün çiftçilerimize, ayırt etmeden destek vermesi gerekmektedir.

Ancak bundan sonra çiftçilerimiz ve devletimiz şu belirteceğim noktalara dikkat etmelidir.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ziraat Odaları ve yerel yönetimler aracılığıyla çiftçilere yönelik bilinçlendirme ve eğitim seminerleri düzenlenmelidir.

Sigorta kapsamı, önemi ve faydaları konusunda bilinç oluşturulmalı, özellikle genç çiftçiler ve yeni girişimciler hedeflenmelidir.

TARSİM ve diğer sigorta kurumları, zirai don gibi afetlere karşı daha kapsamlı ve uygun fiyatlı poliçeler geliştirmelidir.

Özellikle iklim değişikliğinin etkisiyle yaşanabilecek ani afetler göz önüne alınarak, sigorta ürünlerinin çeşitlendirilmesi gerekmektedir.

Devlet, prim destekleri ve teşvikler aracılığıyla sigorta yaptırmayı cazip hale getirmeli ve çiftçilerin maliyetlerini azaltmalıdır. Bu kapsamda, sigorta primlerinin belirli bir oranı devlet tarafından karşılanmalıdır.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ziraat Odaları ve yerel yönetimler, afetlerin yaşandığı bölgelerde hızlı müdahale ve zarar tespit çalışmaları yürütmelidir ve zarar gören ürünlerin tespiti ve tazminat süreçleri hızlandırılmalıdır.

Çiftçiler, doğrudan afetlere karşı değil, aynı zamanda iklim değişikliğine uyum sağlayan tarım yöntemlerine de teşvik edilmelidir.

Sonuç olarak Çorum’da ve ilçelerinde yaşanan zirai don olayları, tarım sektörünün ne denli kırılgan ve dikkatli yönetilmesi gereken bir alan olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu afetlerin etkilerini azaltmak ve çiftçilerimizin maddi kayıplarını en aza indirmek amacıyla, sigorta kapsamını genişletmek, bilinçlendirme çalışmaları yapmak ve devlet desteklerini artırmak büyük önem taşımaktadır.

Tarımda sürdürülebilirliği sağlamak ve çiftçilerimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için, tüm paydaşların ortak hareket etmesi ve sorumluluk alması gerekmektedir. Bu kapsamda, bölgedeki tarımsal üretimin devamlılığı ve çiftçilerimizin ekonomik güvenliği için, sigorta sistemlerinin etkin kullanımı ve geliştirilmesi vazgeçilmez bir zorunluluktur.

Ayrıca son yaşanan don olayından dolayı Çorum İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü’müzün çiftçilerimize yönelik ne tür çalışma yaptığı ve destek verdiği konusunda meclisimizi bilgilendirmesini rica eder, çiftçilerimize gördükleri zarardan dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir daha bu tür olayların yaşanmamasını temenni ederiz.”

Editör: HABER MERKEZİ