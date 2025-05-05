İl Genel Meclisi’nin Mayıs ayı oturumunda gündem dışı bölümde söz alan Uysal, CHP Lideri Özel’e yönelik saldırıyla ilgili görüş ve düşüncelerini dile getirdi.

Siyasi görüş farklılıklarının demokratik bir toplumun zenginliği olduğunu, ancak bu farklılıkların şiddetle ifade bulmasının kabul edilemeyeceğini kaydeden Uysal, “Herkesin düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip olduğu, hoşgörü ve saygının egemen olduğu bir toplum inşa etmek hepimizin sorumluluğudur.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu tür saldırıların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alınmasını, toplum olarak, sağduyu ve barış içinde bir arada yaşama irademizi güçlü bir şekilde ortaya koymayı talep ediyoruz” dedi.

Editör: Haber Merkezi