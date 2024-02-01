Spor Şube Müdürü İsmail Şahan ile birlikte önceki gün Osmancık'a giden Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar tesisleri gezdi. İlk olarak Osmancık İlçe Müdürlüğü'nü ziyaret eden Çağlar daha sonra Osmancık Spor Salonu'na giderek burada antrenman yapan sporcularla bir araya geldi. Sporcuların sorunlarını dinleyen Çağlar, devam eden turnuvalarda forma giyen sporculara başarı dileklerini iletti. Son olarak Gençlik Merkezi'ni de ziyaret eden Çağlar, burada yetkililerden devam eden yetenek tarama eğitimleri, spor dalı eğitimleri ve antrenmanlar hakkında bilgi aldı. Çağlar Osmancık turunu yurt ve müftülük ziyaretinin ardından tamamlayarak Çorum'a döndü.

