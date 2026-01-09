Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve Müdür Yardımcısı Tahir Demir, Bilim ve Sanat Merkezine (BİLSEM) ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Görsel Sanatlar Atölyesi’ni gezen İl Müdürü Çağlar, Resim Öğretmenleri Asu Berk ve Mesut Taş’tan yapılan çalışmalar ve açılması planlanan sergi hakkında bilgi aldı.

Atölyede eğitim alan öğrencilerle de bir araya gelen İl Müdürü Cemil Çağlar, öğrencilerin ortaya koyduğu eserleri inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sanat eğitiminin öğrencilerin yeteneklerini geliştirmede önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Çağlar, emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ