Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, yenilenme çalışması devam eden Kargı İlçe Sahası'nda incelemelerde bulundu.

Çorum merkezdeki sahalar dahil ilçelerdeki futbol sahalarında yenilenme çalışması tam gaz devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar önceki gün Kargı'ya giderek İlçe Futbol Sahası'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Tribün ve soyunma odalarının modernizasyon çalışmaları hakkında firma yetkililerinden bilgi alan Çağlar, çalışmaların bir an önce tamamlanması noktasında talimat verdi.

Editör: RIFAT KARA