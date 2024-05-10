Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası 3x3 Yıldız Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası Mardin'de yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda okulun mücadele ettiği şampiyonada Çorum'u Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Çalışkan önderliğinde Mert Şahin, Hasan Kirenci, Furkan Şanlı ve Batuhan Sevencan'lı kadrosu ile 23 Nisan Ortaokulu temsil etti. Yarı final maçında İstanbul Özel Ata Koleji'ne normal süresi 8-8 biten maçın uzatmalarında 10-9 mağlup olan 23 Nisan Ortaokulu finali kıl payı kaçırmasına rağmen Türkiye'nin en iyi 8 okulunun arasına girmeyi başardı.



Editör: RIFAT KARA