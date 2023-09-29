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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi ile Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nde yapılan denetimlerde yaya kaldırımlarını işgal eden ve hatalı park ederek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlara 18 Bin Lira ceza uygulandı.



Ayrıca Çöplü Mahallesi Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi üzerinde hatalı park konumunda bulunan ve sürücülerine ulaşılamayan 19 araç çekici marifeti ile oto paraka kaldırıldı.

Belirtilen adreslerde trafik ekiplerince hatalı parklara yönelik çalışma yapıldığını duyan bazı sürücüler ise araçlarını park ettikleri yerde göremeyince otoparkın yolunu tutular.

İl Emniyet Müdürlüğünce yaya ve araç trafiğini tehlikeye sokan, hatalı park nedeni ile trafik akışına mani durum oluşturan ve yaya kaldırımlarına park yapan araçlarla ilgili denetim ve çalışmaların devam edileceği bildirildi.