Sadık D. (23) idaresindeki 05 FF 530 plakalı hafif ticari araç Çorum-Samsun Karayolu Ahmediye Köyü yakınlarında buzlanma nedeni ile kayarak şarampole düştü.

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İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile birlikte aynı aileden Salim D. (53), Seda D. (31), Ali E. D. (6), Sevgi D.(49) ve Hasan K. C. (15) yaralandı.

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Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, karayollarına bağlı ekiplerce buzlanmaya karşı çalışma başlatıldı.

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