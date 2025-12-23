Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ÇOSİAD)’nin davetlisi olarak ilimize gelen Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Organize Sanayi Bölgesi(OSB)’nde faaliyet gösteren bazı firmaları ziyaret etti.

Beraberinde Vali Ali Çalgan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve OSB Müdürü Özden Özgür Yalçın ile ÇOSİAD yöneticileriyle birlikte OSB’ye gelen Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Teknik Çelik Döküm Makine, Tez Oluklu Mukavva ve Ambalaj ile Dura Makine’yi ziyaret ederek, üretim süreçleri ile ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.

Tunus Büyükelçisi Demircan ihracatı ile ülkede öne çıkan Anadolu Aslanı Çorum’un sanayisini övdü. Ziyaretler, karşılıklı işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi ve yeni ticari açılımların ele alınmasıyla tamamlandı.

Muhabir: SELDA FINDIK