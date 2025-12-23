ADD Çorum Şubesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe katılım yoğun olurken, yapılan konuşmalarda ise yerli üretimin, yerli malı kullanmanın önemine dikkat çekildi.

ADD Şube Başkanı Uğur Demirer ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcıların getirdiği yerli malı ürünlerle birlikte çay sohbeti yapıldı.

Etkinliğe; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Birleşik Emekliler Sendikası Şube Başkanı Sefa Batak, İYİ Parti önceki dönem İl Başkanı ve Milletvekili Adayı Bekir Özsaçmacı, Oğuzlar önceki dönem Belediye Başkanı Orhan Ateş, ADD üyeleri ile bazı konuklar katıldı.

Etkinlikte konuşan Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer, Türkiye’nin ithal eden bir ülke haline geldiğini belirterek, dışa bağımlı tarım politikasını eleştirdi. Osmanlı’dan günümüze kadar tarım sektöründe yapılan çalışmalara değinen Demirer, ülkenin kalkınmasında üretimin önemine vurgu yaptı.

Demirer, yerli üretimin önünün açılmasını, desteklenmesini, dışa bağımlılığın azaltılmasını, milli değerlere, ülkemizin kazanımlarına sahip çıkılmasını istedi.

Etkinlikle birlikte “yerli malı” konusunda farkındalık oluşturmak amaçlandı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR