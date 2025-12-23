Çorum İnşaat Mühendisleri Odası İl Temsilciliği tarafından (İMO) odanın kuruluşunun 71. Yıldönümü nedeni ile bir kutlama yemeği düzenlendi.

Programın açılışında konuşan İMO İl Temsilcisi İnşaat Yüksek Mühendisi Özgür Kılıç, hem odanın kuruluş yılının hem de mesleğe uzun yıllar emek veren meslektaşlarını onurlandırmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Programa katılım sağlayan protokol üyeleri, meslektaşları ve basın mensuplarına teşekkür ederek konuşmasına devam eden Özgür Kılıç, "İnşaat Mühendisleri; her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, su kemerleri, liman, kanalizasyon, su şebekesi, tünel, demiryolu, hızlı tren projeleri, metro ve benzeri hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konularında eğitim almış olup bu alanlarda araştırmalar yapar. Kısaca ifade etmek gerekirse, inşaat mühendisliği insan hayatının ta kendisidir. İnsanoğlunun var olduğu günden yok olacağı gününe kadar yaşamın temel taşlarından biri olmaya devam edecektir." dedi.

"EĞİTİMLER DÜZENLİYORUZ"

İnşaat Mühendisliği görevini icra eden kamu ve özelde çalışan meslektaşlarının birçok sorunu olduğunu bildiklerinin altını çizen Kılıç, Oda olarak ellerinden geldiğince sorunları çözmeye gayret ettiklerini dile getirdi. Meslektaşlarının günümüzün çağdaş ve modern gelişmelerine uyumunu sağlamak amacıyla çeşitli eğitim ve seminerler düzenlediklerini bildiren Kılıç, şöyle devam etti: "Odamız yaklaşık 180 bin üyeye sahip, TMMOB’un ve ülkemizin en önemli değerlerinden olan bir meslek örgütüdür. Bu kutsal mesleği icra etmek için önce sevmek, istemek disiplin kurallarına uymak ve özveride bulunmak gerekir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm meslektaşlarımızın İnşaat Mühendisleri Gününü canı gönülden kutluyorum. Mesleğimizi daha güzel ve hak ettiği yerlerde görmek dileğiyle, hepinize selam ve saygılarımı sunarım.”



DUAYENLERE PLAKET

Düzenlenen kutlama programında meslekte 50 yılını dolduran 53 yıllık Feyyaz Çetintürk başta olmak üzere Ziya Yücel, Servet Sır, Ahmet Aşık, Nurettin Damar, Mehmet Karakaşlı, Abdurrahman Ender Öncül, Ali Osman Alveren, Necati Temiz, Ömer Abuhanoğlu, Turan Damar, Salih Hiçyorulmaz, Sami Göktepe, Ahmet Akoğlu; 40 yılını dolduran Şevket Yücel, Mustafa Lıca, Çetin Özdaş, Cemal Ersoy, Erol Çoruk, Raife Çiğdem Terlemez, Hilmi Kadiroğlu, Kenan Yanık, Dursun Demir’e plaketleri verildi. Ayrıca 25 yılını dolduran Özgür Kılıç, Serhan Eken, Hasan Sevilmiş, Engin Ölçek, Fatih Mehmet Şahbaz, Saim Balcı, İbrahim Bozkuş, Mehmet Sözer, İsmail Özdemir, Seçkin Bahadır Bek, Onursal Keskin, Ali Kemal Baş, Serda Uysal Karlıdağ, Kubilay Gül, Cemal Fırat Yılmaz, Mustafa Dursun Çelik, Hüseyin Özgür Kılıçarslan, Yılmaz Akta, Pehlül Çınar, Hasan Baylavlı, Ahmet Taşcı, İhsan Temir, Ahmet Tetik, Ali İhsan Arslan ile Alp Eren Akel’e teşekkür belgeleri protokol üyeleri ve Oda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından verildi.

Programa İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cemal Yalçın, Devlet Su İşleri Çorum Şube Müdürü Davud Gerçekçioğlu, Hitit Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanı Hasan Baylavlı, İMO Ankara Şubesi Çorum İl Temsilcisi İnşaat Yüksek Mühendisi Özgür Kılıç, İMO Çorum İl Temsilciliği Yönetim Kurulu üyeleri ve oda üyesi inşaat mühendisleri katıldı.