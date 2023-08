Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bir dizi ziyaret için Çorum'a gelen Büyükelçi Bağcı, TSO Başkanı Başaranhıcal’ı ziyaret etti. Bağcı ve Başaranhıncal ziyarette iki kardeş ülke ilişkileri ve bölgesel fırsatlar konularında istişarelerde bulundu. İki ülke ilişkilerinin geldiği seviye hakkında bilgi vererek TSO Başkanı Başaranhıcal ve üyelerini ticaret ve yatırım fırsatları konusunda inceleme ve görüşmeler yapmak üzere Bakü’ye davet etti. Büyükelçi Bağcı TSO Başkanı Başaranhıncal’a ilgi, alaka ve misafirperverliğinden dolayı da teşekkür etti.

Türkiye’nin her zaman Azerbaycan'ın haklı davasında yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyleyen Başaranhıncal ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “İş insanları olarak dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın gelişmesi için her zaman yanındayız. Bölgenin bölgenin gelişmesi, huzurun kökleşmesi için üzerlerine düşeni yapmaya hazırız. İki devlet bir millet olan Azerbaycan ile Türkiye her daim kardeş birer ülkedir. Azerbaycan Türkleri ile Türkiye Türkleri, tarihin başlangıcından beri hep omuz omuza yürümüşlerdir. Birbirine yan gözle bile bakmamışlardır. Birbirlerine hep destek olmuşlardır ve arka çıkmışlardır. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının ve güçlü zemin üzerine inşa edilen ortaklık ile işbirliğinin güçlenerek devam edeceğine inanıyoruz” dedi.