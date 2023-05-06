Geçtiğimiz hafta sonu gelmesi beklenen ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir programı nedeniyle gelişi ertelenen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Çorum’a geldi. AK Parti Milletvekili Adayı Zeki Gül’ün yakın arkadaşı olan ve daveti üzerine Çorum’a gelen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Çorum’a gelerek ilk olarak Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’yi ziyaret etti. Beraberinde Türkiye Futbol Federasyonu 2. Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, EYG GYO Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Çelik, SİNPAŞ GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, OFİS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Galip Yeşilbaş ile birlikte Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyaretinde açıklamalar yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Çorum FK’nın şampiyonluk yolunda büyük yol kat ettiğini belirtti. Çorum ismini çok kez duyduğunu belirten Büyükekşi Çorum’a ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini dile getirdi.

ÇORUM’A ÜMİT MİLLİ MAÇ SÖZÜ

28.Dönem Mileltvekili Adayı Zeki Gül’ün özel daveti üzerine Çorum’a gelen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Çorum Şehir Stadı’nı ve Çorum Futbol Kulübü tesislerini de ziyaret etti. Çorum Şehir Stadı’nı oldukça beğendiğini dile getiren Büyükekşi stat kapasitesi olarak A Milli maç verilemeyeceğini ancak Ümit Milli maçın Çorum’da oynanabileceğini ifade etti.

KUPA İÇİN TEKRAR GELECEĞİM

Ligin bitimine 3 hafta kaldığını ve matematiksel olarak şampiyonluğun garantilenmediğini belirten TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi “Çorum Futbol kulübü önemli bir yol kat etti ve önemli bir fırsata sahip. Ligin bitimine 3 hafta var. Tabi baktığımız zaman Çorum Futbol Kulübünün şansı oldukça yüksek. Çorum Futbol Kulübünün şampiyon olması halinde kupayı bizzat vermek için programın uygun olması halinde yine geleceğim. Normalde şampiyonluk kupasını vermek 2.Liglerden sorumlu yönetim kurulu üyemize ait. Ancak Zeki Gül ile olan dostluğum nedeniyle Çorum’a tekrar gelerek kupayı bizzat vermek isterim” ifadelerini kullandı.

ISPARTA 32 SPOR MAÇI AKŞAM OYNANABİLİR

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile birlikte Çorum’a gelen TFF 2.Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can Çorum Futbol Kulübünün şampiyonluğu garantilemesi halinde kendi sahasında oynayacağı Isparta 32 Spor maçının saatinin değiştirilebileceğini söyledi. Volkan Can “ Bugün buraya Çorum Belediyespor zamanında da yakinen tanıdığım değerli ağabeyim Zeki Gül’ün daveti üzerine geldik. Çoprum Futbol Kulübünü de yakından takip ediyoruz. Aldığı sonuçlarla birlikte şu anda lider konumda ve ligin bitimine 3 hafta kaldı. Ligin 37.haftasında Çorum Şehir Stadında 16 Mayıs Salı günü oynanacak olan Isparta 32 Spor karşılaşmasının saatinin değiştirilmesi yönünde talep gelmesi ve Çorum Futbol Kulübünün şampiyonluğu garantilemesi halinde maç saatini değiştirebiliriz” dedi.

GÜL İÇİN BURADAYIM

Programının oldukça yoğun olduğunu dile getiren TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi “Değerli dostum Zeki Gül beni Çorum’a davet etti. Hiç düşünmeden Çorum’a gelebileceğimi belirttim. Kendisine çıktığı yolda başarılar diliyorum. Çorum’a daha önce hiç gelmemiştim. Yakın ilgileri ve misafirperlikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

BÜYÜKEKŞİ’YE ÇORUM FK FORMASI

Çorum Futbol Kulübü Tesislerini ziyaret eden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye Çorum FK Forması hediye edildi. Çorum Futbol Kulübü tesislerinde alt yapı sorumluları Salih Öztürk, Selim Sümer ve Talip Lambacı ile kısa süre sohbet eden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi alt yapı futbolcularıyla da yakından ilgilendi. Büyükekşi’ye Çorum FK yöneticisi Akın Parmaksız ve Miletvekili Adayı Zeki Gül tarafından Çorum FK forması ve atkısı hediye edildi.

(İHA)