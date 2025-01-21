Palabıyık Köyü Muhtarı Ali Ekber Yılmaz’ın desteğiyle Büyük Palabıyık Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen gece önceki akşam saat 19.00’da Güleryüz Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Geceye Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, CHP İl Genel Meclisi Üyeleri Yusuf Sapancı, Veli Uysal, Ömer Bolat, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Elektrik ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt, Anadolu Hitit Dernekler Federasyonu Çorum Başkanı Hacı Odabaş, Alevi Kültür Merkezi Başkanı Yıldız Şahin, Çorum Barosu eski Başkanı Av. Mahmut Bayatlı, CHP İl, İlçe, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri, köy muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, davetliler ve köy sakinleri katıldı.

Dernek Başkanı Sami Toprak’ın davetlileri selamlayarak birlik beraberlik mesajı verdiği gecede katılımcılar Ozan İsmail Güçlü başta olmak üzere Güleryüz Restoran’ın yerel sanatçıları eşliğinde gece boyu halaylar çekerek gönüllerince eğlendi.

Editör: Haber Merkezi