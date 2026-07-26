Çorum Kafkas Kültür Derneği, 27-28 Temmuz 2026 tarihlerinde kültür, sanat ve dayanışmayı bir araya getirecek Büyük Kafkas Festivalini düzenliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın “Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler” kapsamında desteklediği festival, iki gün boyunca birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Festivalin ilk günü olan 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 19.30'da, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenecek kültür gecesinde, Sindika Adigey Halk Dansları Topluluğu, Mazenef Mızıka Grubu ve Hatti Halk Dansları Topluluğu Minik Ekibi sahne alarak izleyicilere Kafkas kültürünün en güzel örneklerini sunacak.

Festivalin ikinci günü olan 28 Temmuz Salı günü ise Büyük Kafkas Pikniği, Çatak Tabiat Parkı’nda yapılacak. Saat 14.00'te başlayacak etkinlik, 2000 yılından sonra ilk kez düzenlenecek olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Çorum merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çatak Tabiat Parkı'ndaki piknikte aileler bir araya gelecek, katılımcılar doğayla iç içe keyifli vakit geçirirken kültürel etkinliklerle de buluşacak.

Piknik programında da Sindika Adigey Halk Dansları Topluluğu, Mazenef Mızıka Grubu ve Hatti Halk Dansları Topluluğu Minik Ekibi sahne alarak festivale renk katacak.

Kafkas Kültür Derneği yetkilileri, Kafkas kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenen festivale tüm Çorum halkını davet ederken davetiyelerin Gazi Caddesi Elif Optik’ten temin edilebileceğini de duyurdu.

VALİ ÇALGAN’A FESTİVAL DAVETİ

Öte yandan Çorum Kafkas Kültür Derneği Yönetim Kurulu ilimizde yapılacak Büyük Kafkas Festivali kapsamında Vali Ali Çalgan’ı ziyaret etti. Dernek Başkanı Ömer İder yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdiği Vali Ali Çalgan’ı festival etkinliklerine davet etti.

Vali Ali Çalgan da heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ