Bahabey Caddesi'nde Bulunan Eray Kelam'ın işletmeciliğini yaptığı Asyam Büfe ve Şans Oyunları Bayine gelen bir vatandaşın satın aldığı kazı kazan biletine en büyük rakam olan 8 milyon çıktı.

Büyük bir heyecan yaşayan vatandaş, kuponunu işletme sahibi Eray Kelam'a onaylattıktan sonra koşar adım evinin yolunu tuttu.

İşletme sahibi Eray Kelam ise büyük ikramiyenin kendi bayilerine çıkmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Vatandaşın rakamları gördüğünde büyük bir heyecan yaşadığını kaydeden Kelam, "Rakamları gören vatandaş heyecanla yanıma geldi ve kendisine 8 milyon çıktığını söyledi. Kontrol ettik ve 8 milyon çıktığını gördük.

Vatandaş kuponunu ve 8 milyon çıktığını gösteren belgeyi alarak büyük bir heyecanla bayimizden ayrıldı. Talihlimiz ikramiyesini İstanbul'dan alacak. İkramiyenin işlerimizden çıkmasında bizi mutlu etti" şeklinde konuştu.