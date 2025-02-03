Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, kütüphaneler aracılığıyla, kitap sevgisinin aşılanması ve okuma alışkanlıklarının teşvik edilmesi amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Valilik himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda ve ilçe kaymakamlıkları ile belediyelerinin desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikler arasında boyama, el sanatları, sinema gösterimleri, masal okuma saatleri ve çeşitli eğitim programları bulunuyor. 2024 yılı boyunca yapılan etkinlikler, Çorum'un merkez ve ilçe kütüphanelerinde geniş bir katılımla gerçekleşti.



ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE OKUMA

ALIŞKANLIĞI DESTEKLENİYOR

Çorum’daki kütüphaneler, çocuklardan yetişkinlere kadar her yaş grubuna hitap eden etkinlikler sunarak, kültürel hayatı zenginleştiriyor. Etkinlikler arasında boyama çalışmaları, maske yapımı, sinema izleme, ebru yapımı, kitap okuma saatleri, ve fidan dikimi gibi bir dizi yaratıcı faaliyet yer alıyor. Ayrıca, kütüphaneler, Gezici Kütüphane aracılığıyla köylerde ve ilçe merkezlerinde de hizmet vermeye devam ediyor.

GEZİCİ KÜTÜPHANE 4.400 KİTAPLA

20 DURAKTA HİZMET VERİYOR

İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü’ne bağlı Gezici Kütüphane aracı, 2024 yılı içinde 18 köy ve 2 semtte hizmet vererek 4.400 kitap ile okurlarıyla buluştu. Gezici Kütüphane, kitap ödünç verme, okuma alışkanlıkları kazandırma, film gösterimi gibi çeşitli etkinliklerle ilçelere ve köylere ulaşmaya devam ediyor.

EĞİTİM VE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Çorum’daki kütüphaneler, eğitim alanında da önemli projelere imza atıyor. “Bir Yumak Mutluluk” adlı proje ile ev hanımlarının kütüphaneyi etkin kullanması ve üretilen materyallerin deprem bölgesindeki köy okullarına gönderilmesi hedefleniyor. Ayrıca, Şirinler Özel Eğitim Anaokulu öğrencileriyle yapılan etkinlikler, çocuklara masal anlatımı, el becerisi kazandırma ve oyunlar ile zenginleştirildi.

“ÇORUM EN FAZLA KÜTÜPHANEYE SAHİP İLLER ARASINDA”

Çorum, çevre illere göre en fazla kütüphaneye sahip il olma özelliğini taşıyor. Türkiye genelinde kitap sayısı olarak 16. sırada, üye sayısı olarak 27. sırada ve okuyucu sayısı olarak ise 37. sırada yer alıyor. Bu başarı, Çorum’daki kütüphanelerin ve kültürel faaliyetlerin ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.