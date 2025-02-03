Kaçma şüphesi olmayan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ’ın ardından Halk TV’de çalışan gazetecilerin gözaltına alınması ve tutuklanmasına tepki gösteren İdris Şahin, “Medyayı, akademiyi ve sivil toplumu korkutarak demokrasi inşa edemezsiniz. Cumhuriyetin varlığı tek başına yetmez; esas olan muhalefetin ve demokrasinin varlığıdır. Türkiye’yi özel kılan da budur” dedi.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür’ü ziyareti sırasında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan İdris Şahin, ülkede adaletin herkes için eşit olması gerektiğini belirterek: “Herkes kendi mahallesine adalet istiyor. Eğer kendi mahallenizden çıkıp karşı tarafı göremediğiniz sürece bu zorba düzen devam eder. Biz adaleti, özgürlüğü, kalkınmayı ve refahı 85 milyonun tamamına istemeliyiz. Aksi halde ne adalet gelir ne de huzur” şeklinde konuştu.

Son dönemde artan tutuklamaların pervasız hale geldiğini belirten Şahin, “Nöbetleşe zorbalık dönemi sona ermeli. Gücü eline geçirenin muhalefeti ezdiği düzen son bulmalı. Yaşananlar hukuksuzluktur. Bir hukukçu olarak söylüyorum; suç işleyen herkes bağımsız yargı önünde hesap vermelidir. Ancak, adliyeye ifade vermeye çağrılabilecek isimler gözaltına alınıp basın özgürlüğü kısıtlanıyorsa, burada demokrasiden bahsedilemez. Bu, açık bir zulümdür” ifadelerini kullandı.

Halk TV’den Suat Toktaş’ın tutuklanmasına da tepki gösteren İdris Şahin, “Suat Bey, meslek etiğine bağlı bir gazetecidir. Onun ifadeye çağrılmadan gözaltına alınması, ardından tutuklanması açıkça basına gözdağıdır. Medyayı, akademiyi ve sivil toplumu korkutarak demokrasi inşa edemezsiniz. Cumhuriyetin varlığı tek başına yetmez; esas olan muhalefetin ve demokrasinin varlığıdır. Türkiye’yi özel kılan da budur” dedi.

MUHALEFETE GÖZDAĞI

Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasını da değerlendiren Şahin, “Kendisinin görüşlerine katılmam ancak ona yapılan işlem muhalefete bir gözdağıdır. Kayseri'deki olay 3 ay önce yaşandı. Eğer suç işlendiğine dair ciddi bir iddia varsa, o dönem soruşturma açılırdı. Ancak şimdi, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan gözaltına alınması, sonra da halkı kin ile düşmanlığa tahrik suçlarından tutuklanması, tamamen sindirme politikasıdır” şeklinde konuştu.

Editör: HABER MERKEZİ