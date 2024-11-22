Kaza, Çorum-Alaca karayolu Camili köyü mevkiinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Deniz K. idaresindeki 33 ADS 043 plakalı tır, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Makaslayan tır, yoldan çıkarak durabildi. Sürücünün yara almadan atlattığı kaza sebebiyle Çorum-Alaca karayolunun tek şeridi trafiğe kapandı. Trafik akışının kontrollü olarak sağlandığı yol, tırın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Editör: İHA AJANS