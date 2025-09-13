Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, milli aranın ardından, bu akşam Vanspor’la 5.hafta maçında karşılaşacak. Çorum temsilcisi, kendi saha ve seyircisinin önünde yine kazanarak 5’te 5 yapmayı hedefliyor.

İlk 4 maçını kazanan ve kayıpsız tek takım olarak liderlik koltuğunda oturan Arca Çorum FK, dün yaptığı antrenmanla Vanspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Tahsin Tam tüm planları galibiyet üzerine yaparken, kırmızı-siyahlı taraftarlar bu maça da büyük ilgi gösteriyorlar. Biletlerin çok büyük bir bölümünün satıldığı belirtildi.

Galibiyete odaklanan Arca Çorum FK’da cezalı oyuncu bulunmazken, kaleci Hasan Hüseyin Akınay ve orta saha oyuncusu Atakan Cangöz sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecekler.

Ligin ilk 4 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alarak 7 puan toplayan ve deplasmanda henüz yenilgi ile tanışmayan Vanspor cephesinde de hedef lidere çelme takıp Çorum’dan puan ya da puanlarla ayrılmak. Teknik direktörlüğünü Hakan Kutlu’nun yaptığı kırmızı-siyahlı konuk takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

12 puanlı lider Arca Çorum FK ile 7 puanlı 9.sıradaki Vanspor arasında, bu akşam

Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçı Eskişehir bölgesi üst klasman hakemi Turgut Doman yönetecek. Saat 19.00’da başlayacak maçta Turgut Doman’ın yardımcılıklarını ise Eskişehir bölgesinden Ramazan Ufuk Avdaş ve Ankara bölgesinden Orhun Aydın Duran yapacak. Bursa bölgesinden Birkan Altındaş da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.