Arca Çorum FK, bu akşam Vanspor’la oynayacağı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 5.hafta maçıyla birlikte profesyonel liglerde 457.kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, bugüne kadar 456 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı takım bu karşılaşmalarda 3’ü hükmen 199 galibiyet, 123 beraberlik, 134 yenilgi aldı ve 720 puan topladı. Rakip fileleri 655 kez havalandıran Arca Çorum FK kalesinde ise 482 gol gördü.

İÇERİDE 418 PUAN

Çorum temsilcisi, 456 maçın 227’sini sahasında oynadı. Bu maçlarda 119 galibiyet, 61 beraberlik, 47 mağlubiyet alan kırmızı-siyahlı takım hanesine 418 puan yazdırırken, attığı 378 gole karşılık 218 gol yedi.

Arca Çorum FK, deplasmanda çıktığı 229 maçta ise 80 galibiyet, 62 beraberlik, 87 yenilgi aldı. Rakip fileleri 277 kez havalandıran ve kalesinde 264 gole engel olamayan Çorum temsilcisi hanesine ise 302 puan yazdırdı.