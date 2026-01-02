Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, ikinci yarı hazırlıklarına bugün Antalya-Belek’te başlıyor.
Sportif direktör Mustafa Soley’in verdiği bilgilere, kırmızı-siyahlı takım Erzurumspor maçından sonra verilen iznin ardından bugün Belek’te toplanacak ve akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarına start verecek. Çorum temsilcisi, teknik direktör Hüseyin Eroğlu nezaretinde uygulayacağı kamp programının ardından 9 Ocak’ta Amed Sportif Faaliyetler’le oynayacağı ikinci yarının ilk maçı için Diyarbakır’a geçecek.
Muhabir: Haber Merkezi