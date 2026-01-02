Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, sezonun ilk yarısını 19 maçta topladığı 32 puanla 6.sırada tamamlayarak umutlarını ikinci yarıya taşıdı. Kırmızı-siyahlı takım, puan ortalamasına göre tarihinin en iyi 7.ilk yarı performansına imza attı.

1.LİG’İN EN İYİSİ

3 sezondur 1.Lig’de mücadele eden Arca Çorum FK, bu sezonlar içerisinde, ilk yarılardaki puan ortalamalarına göre en iyi performansı bu sezon gösterdi. 1.Lig’deki ilk sezonu olan 2023-2024’te 17 karşılaşmada 27 puan toplayan ve 1,58 ortalama tutturan Arca Çorum FK geçen sezon 17 maçta 25 puan aldı ve 1,47 ortalama yakaladı. Kırmızı-siyahlı ekip bu sezon ise 19 müsabaka sonunda topladığı 32 puanla 1,68’lik puan ortalaması tutturdu.

REKOR 2017-2018 SEZONUNDA KIRILDI

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, bu sezonlar içerisinde en yüksek ilk yarı puan ortalamasına 2017-2018 Sezonunda ulaştı. 17 karşılaşmada 32 puan toplayan Arca Çorum FK 1,88’lik ortalama yakaladı.

2.Lig’de şampiyon olduğu 2022-2023 Sezonunda gerçekleşen 1,83’lük ortalama kulüp tarihinin ikinci, 2019-2020 Sezonunda gerçekleşen 1,82’lik ortalama ise en iyi üçüncü ortalama olarak kayıtlara geçti.

EN KÖTÜSÜ İLK SEZON

Arca Çorum FK, en kötü ortalamaya ise profesyonel liglerdeki ilk sezonu olan 2012-2013’te imza attı. 17 maçta 22 puan toplayan Çorum ekibi 1,29 ortalama tutturdu.

Arca Çorum FK, sezonlara göre, 2013-2014 Sezonunda 1,76, 2014-2015 Sezonunda 1,76, 2015-2016 Sezonunda 1,44, 2016-2017 Sezonunda 1,61, 2018-2019 Sezonunda 1,64, 2020-2021 Sezonunda 1,44, 2021-2022 Sezonunda ise 1,78 puan ortalaması tutturdu.