Kocaelispor’un deneyimli savunma oyuncusu Burak Öksüz’ün hava topu mücadelesi sırasında yerde hareketsiz kalması izleyenleri korkuttu.

Karşılaşmanın 60.dakikasında, Candeias’ın kullandığı köşe vuruşundan gelen topa yükselen Burak, kaleci Hasan Hüseyin’le çarpıştı. Bu pozisyonda 4 futbolcu birden yerde kalırken, pozisyona yakın futbolcuların panik halinde sağlık görevlilerini ve ambulansı sahaya davet etmeleri endişeleri artırdı. Burak, sağlık ekibinin müdahalesi sonrası yerini 62.dakikada Barış’a bıraktı. Deneyimli stoperin başına aldığı darbe nedeniyle tedbir amaçlı oyundan alındığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.